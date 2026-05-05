В Киевской области женщина спрятала мертвого младенца в шкаф

В Броварах будут судить женщину, которая без помощи оставила больного ребенка. Без медицинской помощи 2-летний мальчик скончался

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Бабушка обратилась к стражам порядка с заявлением об исчезновении внука.

Как выяснила полиция, 38-летняя женщина заметила, что ее 2-летнему сыну стало плохо. При этом она не приняла никаких мер и не обратилась к медикам. Более того, она оставила ребенка без присмотра в квартире. Через некоторое время ребенок скончался.

Женщина хотела скрыть преступление. Она положила тело сына в картонную коробку и спрятала ее в шкафу.

Теперь матери сообщили о подозрении.

