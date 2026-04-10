На матче "Шахтера" в Кракове заметили Ахметова и Сергея Шефира

В Кракове во время футбольного поединка "Шахтера" в VIP-зоне заметили украинского бизнесмена Рината Ахметова и экспомощника президента Зеленского Сергея Шефира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

В Польше в Кракове 9 апреля донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу над нидерландским АЗ Алкмаром в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.

Во время игры в одной из VIP-лож был замечен бизнесмена Рината Ахметова в сопровождении бывшего помощника Зеленского Сергея Шефира.

По данным СМИ, Сергей Шефир фигурирует в материалах НАБУ.

Ранее прокурор САП сообщал, что бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич и эксбизнес-партнер по "Студии Квартал-95", экспервый помощник президента Зеленского Сергей Шефир обсуждали, где взять деньги на внесение залога за бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Кто такой Сергей Шефир

Бывший чиновник, сценарист и продюсер, один из многолетних соратников Владимира Зеленского еще со времен "Квартала 95".

Сергей Шефир родился в 1964 году. Вместе с братом Борисом Шефиром участвовал в создании медиа-развлекательных проектов студии "Квартал 95", где работал как сценарист и продюсер.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году Шефир вступил в должность первого помощника главы государства.

В сентябре 2021 года на него было совершено вооруженное нападение под Киевом, в результате которого он не пострадал.

30 марта 2024 года Зеленский своим указом уволил с должности первого помощника Сергея Шефира.

По данным "Украинской правды" в феврале 2026 года Шефир уехал за границу. В комментарии изданию он подтвердил эту информацию, отметив, что это связано с его личными делами и не имеет никакого отношения к расследованию НАБУ.

