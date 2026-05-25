25 мая 2026, 19:55

СБУ разоблачила и отправила за решетку сеть российских агентов в Одессе

Фото иллюстративное
В Одессе перед судом предстали трое российских агентов, длительное время работавших на вражеские спецслужбы: лидер сети проведет за решеткой остаток жизни, его сообщники получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Сроки заключения получили сразу три российских агента, которых СБУ разоблачила в Одессе в июле 2024 года. Злоумышленники действовали в составе организованной преступной группы, входившей в агентурную сеть ФСБ и корректировавшую ракетно-дроновые атаки на портовый город.

В настоящее время главному агенту (резиденту) вражеской ячейки суд назначил пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. При этом двое его подельников получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

Как установило расследование, осужденными завербованы врагом двое мобилизованных и их знакомая жительница Одессы.

По заданию российской спецслужбы, они отслеживали и передавали рашистам геолокации украинской ПВО, обороняющей город.

Чтобы определить соответствующие координаты, агенты объезжали на такси областной центр и его прилегающие районы.

В случае обнаружения военных объектов, злоумышленники скрыто фотографировали их и обозначали геолокации на гугл-картах.

Также агентурная группа отслеживала ситуацию на территории морского порта Одессы. Для этого была замаскирована установка там магнитных камер с функцией удаленного доступа для российских спецслужбистов.

Для конспирации российские агенты использовали отдельные мобильные телефоны, с помощью которых координировали свои действия по ФСБ.

Дополнительно их подельница маскировала внешность, постоянно меняя парики во время подготовки к разведывательной вылазке.

Сотрудники СБУ задержали резидента агентурной группы и его приспешника "на горячем", когда они фотографировали военный объект.

Третья участница вражеской ячейки была задержана в ее доме после того, как она провела доразведку вблизи потенциальной "цели".

По материалам Службы безопасности агенты признаны виновными по ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Напомним, что столичные правоохранители задержали вражеского агента , корректировавшего российские удары по Киеву во время массированной атаки 24 мая.

