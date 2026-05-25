Силы обороны поразили нефтебазу, составы БК и коммуникационные узлы врага

Силы обороны Украины в ночь на 25 мая поразили нефтебазу "Белец" в городе Унеча Брянской области РФ и ряд вражеских объектов

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, нефтебаза "Белец" задействована в обеспечении российской армии. Уточнение масштаба ущерба, нанесенного в результате удара, продолжается.

Также защитники поразили состав вражеских боеприпасов во временно оккупированном Межгорье (АР Крым) и четыре объекта захватчиков на территории Донецкой области – склад боеприпасов в районе Новоянисоли, полевой артиллерийский склад в районе Кременовки, склад материально-технических средств в районе Докучаевская и Комуна.

Среди пораженных целей – и взвод управления артиллерийского подразделения российских войск в Троицком Запорожской области.

Напомним, что 22 мая президент Владимир Зеленский заявил о продолжении активных защитных операций Сил обороны на определенных направлениях и применении дальнобойных дронов по территории России.