Экотропу в Голосеевском лесу завалили мусором

В Голосеевском лесу на экотропе заметили груду мусора. На участке от Дидоровских прудов в ВДНХ мусорные баки переполнены. Все это рядом со стендами о том, как нужно заботиться о природе.

Экотропа парка "Голосеевский"

Экотропа в национальном природном парке "Голосеевский" открылась в 2019 году. Длина тропы 2,7 километра. По маршруту расставлены информационные стенды, как помогают посетителям узнавать природу. Инициатива направлена на то, чтобы распространять в доступной форме знания о природе и привлекать жителей города к прогулкам на свежем воздухе.