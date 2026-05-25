В Днепре произошел взрыв в многоэтажке

Фото из открытых источников

Инцидент произошел днем 24 мая на жилом массиве Тополь-2. В результате взрыва в многоэтажке пострадала женщина

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно эпицентром инцидента стала квартира на третьем этаже многоэтажки. Причиной взрыва стал газовый баллон. Вероятно, это произошло из-за нарушения правил эксплуатации прибора или из-за его технической неисправности при использовании.

В результате взрыва пострадала женщина, которая находилась в квартире. Медики ее госпитализировали. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей, оценивающих ее состояние как средней тяжести.

Напомним, что ранее правоохранители задержали двух молодых людей, причастных к теракту в Соборном районе Днепра.