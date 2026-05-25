На Днепропетровщине пьяная мачеха воткнула нож пасынку в спину

Правоохранители завершили расследование в отношении напавшей на пасынка женщины. Теперь ей может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Покрове. 36-летняя женщина находилась в дачном домике с мужчиной и его 28-летним образом. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта женщина подошла к пасынку и ударила его ножом в спину.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции этой статьи, умышленное тяжкое телесное повреждение карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

