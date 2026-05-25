Новый урожай уже на рынке: в Украине череда овощей растет в цене

Больше всего подешевела капуста нового урожая. Поскольку предложение стремительно растет, цена опустилась с 34 – 38 до 18 – 22 гривен за килограмм. При этом капуста старого урожая из-за ограниченного предложения подорожала с 15 – 17 до 22 – 24 гривен за килограмм.

Морковь подорожала с 16-19 до 20-26 гривен за килограмм. Ценовой диапазон на картофель сузился с 34 – 38 до 18 – 22 гривен за килограмм. Огурцы дорожают вторую неделю подряд с 35-95 до 68-100 гривен за килограмм. Баклажан подорожал с 70-90 до 140-150 гривен за килограмм.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.