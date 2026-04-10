На матчі "Шахтаря" в Кракові помітили Ахметова та Сергія Шефіра
Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі.
У Польщі в Кракові 9 квітня донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу над нідерландським АЗ Алкмар у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.
Під час гри в одній із VIP-лож було помічено бізнесмена Ріната Ахметова у супроводі колишього помічника Зеленського Сергія Шефіра.
За даними ЗМІ, Сергій Шефір фігурує у матеріалах НАБУ.
Раніше прокурор САП повідомляв, що бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч та ексбізнес-партнер по "Студії Квартал-95", експерший помічник президента Зеленського Сергій Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.
Хто такий Сергій Шефір
Колишній посадовець, сценарист і продюсер, один із багаторічних соратників Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу 95".
Сергій Шефір народився у 1964 році. Разом із братом Борисом Шефіром брав участь у створенні медіа- та розважальних проєктів студії "Квартал 95", де працював як сценарист і продюсер.
Після обрання Володимира Зеленського президентом України у 2019 році Шефір обійняв посаду першого помічника глави держави.
У вересні 2021 року на нього було скоєно збройний напад під Києвом, унаслідок якого він не постраждав.
30 березня 2024 року Зеленський своїм указом звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра.
За даними "Української правди" в лютому 2026 році Шефір виїхав за кордон. У коментарі виданню він підтвердив цю інформацію, зазначивши, що це пов'язано з його особистими справами і не має жодного стосунку до розслідування НАБУ.
