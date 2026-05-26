"Ты сама ребенок": певица Оля Полякова объяснила, почему отказывает дочь от беременности

Певица Оля Полякова призналась, что открыто советует своей 21-летней дочери не торопиться заводить ребенка. По словам артистки, она рекомендует подождать до 30 лет

Оля Полякова объяснила, что она родила старшую дочь в 26 лет, а младшую уже в 33 года. По ее словам, Маша и Алиса практически получили разную маму, ведь в разном возрасте она была разной.

"Ну это разные люди. Одну я била, давила, а вокруг другой бегала. Мы, конечно, посмотрим, какая лучше, потому что пока лучше та, которую избивала. Это шутки, конечно", - говорит певица.

По мнению Оли Поляковой, женщина по-настоящему становится готовой к ребенку после 30 лет, хотя, конечно, возможны исключения.

"Ты сама ребенок, ты не умеешь держать себя в руках (до 30 лет). Есть сознательные мамы, которые могут это, но я не была такой", - говорит певица.

Напомним, старшая дочь певицы Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей. Маша уже привозила молодого человека в гости в ее семью в Украину.