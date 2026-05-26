В Киеве во время обстрела пострадала квартира известной актрисы

Фото из открытых источников

В ночь на 24 мая россияне обстреляли столицу. Актриса Дарья Тригубова показала, как после атаки города выглядит ее квартира

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам актрисы, в ее квартире в Лукьяновском районе столицы в результате атаки россиян разбило окна и вынесло двери. На кадрах она показала, как после обстрела выглядело ее жилище.

"Я так люблю Лукьяновку… Но сегодня у меня так окна и двери повредило", – написала актриса.

Напомним, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.