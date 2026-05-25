Бензин в Украине: какие цены и будет ли дефицит

Фото из открытых источников

Украина из-за российских атак потеряла собственные нефтеперерабатывающие мощности. При этом нестабильность на мировых энергетических рынках привела к удорожанию

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

"Объемы нефтепродуктов в стране позволяют покрывать потребности при дополнительных рисках и гарантируют непрерывную работу транспорта, генерации и критических служб", - говорят в правительстве.

Эксперт Сергей Куюн отметил, что запасов дизельного горючего в Украине более чем на месяц, а бензина – почти на два месяца.

По состоянию на 25 мая в Украине средние цены на бензин таковы:

Бензин А-95 премиум – 80,02 гривны за литр;

Бензин А-95 – 75,79 гривны за литр;

Бензин А-92 – 69,62 гривны за литр;

Дизельное топливо – 86,99 гривны за литр;

Газ автомобильный – 47,03 гривны за литр.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.