19:55  25 мая
СБУ разоблачила и отправила за решетку сеть российских агентов в Одессе
20:40  25 мая
На Львовщине водитель умышленно сбил полицейского
21:50  25 мая
Экотропу в Голосеевском лесу завалили мусором
UA | RU
UA | RU
25 мая 2026, 23:35

Бензин в Украине: какие цены и будет ли дефицит

25 мая 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина из-за российских атак потеряла собственные нефтеперерабатывающие мощности. При этом нестабильность на мировых энергетических рынках привела к удорожанию

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

"Объемы нефтепродуктов в стране позволяют покрывать потребности при дополнительных рисках и гарантируют непрерывную работу транспорта, генерации и критических служб", - говорят в правительстве.

Эксперт Сергей Куюн отметил, что запасов дизельного горючего в Украине более чем на месяц, а бензина – почти на два месяца.

По состоянию на 25 мая в Украине средние цены на бензин таковы:

  • Бензин А-95 премиум – 80,02 гривны за литр;
  • Бензин А-95 – 75,79 гривны за литр;
  • Бензин А-92 – 69,62 гривны за литр;
  • Дизельное топливо – 86,99 гривны за литр;
  • Газ автомобильный – 47,03 гривны за литр.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены экономика
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Новый урожай уже на рынке: в Украине череда овощей растет в цене
25 мая 2026, 23:55
На Днепропетровщине пьяная мачеха воткнула нож пасынку в спину
25 мая 2026, 22:55
Силы беспилотных систем ВСУ разгромили логистику и ПВО врага в Донецкой и Запорожской областях
25 мая 2026, 22:50
Силы обороны поразили нефтебазу, составы БК и коммуникационные узлы врага
25 мая 2026, 22:39
В Днепре произошел взрыв в многоэтажке
25 мая 2026, 22:15
Смерть в ТЦК Тернополя: полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков
25 мая 2026, 22:05
Спасатели завершили разбор завалов после удара РФ в Киеве: итоги спасательной операции
25 мая 2026, 21:55
Экотропу в Голосеевском лесу завалили мусором
25 мая 2026, 21:50
Атака "шахедов" на Конотоп: часть города осталась без воды
25 мая 2026, 21:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Все блоги »