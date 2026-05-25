На Львовщине водитель умышленно сбил полицейского
Авария произошла 23 мая около 23:00 по улице Курмановича во Львове. Теперь водителю может угрожать заключение
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Во время патрулирования полицейские заметили подозреваемого мужчину: вероятно, он выкапывал "закладки". Во время проверки документов 33-летний мужчина специально наехал на автомобиле Skoda Superb на 28-летнего полицейского и уехал в неизвестном направлении.
Затем в области ввели спецоперацию и водителя задержали. Теперь ему может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, ранее в Сумской области водитель Audi сбил женщину с 4-летним ребенком на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали.
