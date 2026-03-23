23 марта 2026, 13:59

Народная депутатка от "Слуги народа" Дарья Володина решила сложить мандат

Дарья Володина. Фото: Facebook
Народная депутат от "Слуги народа" Дарья Володина подала заявление о сложении полномочий

Об этом пишет Рух "ЧЕСНО", передает RegioNews.

Отмечается, что регламентный комитет уже поддержал решение, теперь окончательное слово за сессионным залом – для этого нужно 226 голосов.

Володина выбиралась под №65 в списке, так что численность фракции формально не изменится – ее место займет следующий кандидат.

По данным Политхаба, Володина пришла в Совет как политическая экспертка, была членом Комитета по вопросам финансов и входила в межфракционное объединение "Умная политика".

По логике партийного списка, мандат должен перейти к Елене Киевец (№161). Однако Киевец также первая в очереди на место другой "слуги" – Людмилы Марченко, недавно получившей приговор за махинации с системой "Шлях".

Если обе депутатки слажат мандаты, в парламент может пройти Богдан Моркляник (№163) – ученый, доктор технических наук, профессор "Львовской политехники", мобилизованный в ряды ВСУ с марта 2022 года.

По состоянию на данный момент "запас" в списке партии существенно сократился: из начальных 201 кандидата реально осталось около 30 человек, поскольку многие отозвали свои кандидатуры заранее.

Справка: Дарья Володина – украинская журналистка, народный депутат IX созыва от партии "Слуга народа" (избрана под № 65 в партийном списке в 2019 году).

Родилась 16 апреля 1991 в Кропивницком.

До политики работала в сфере журналистики и медиа, получала экономическое образование. Живет в Киеве.

Напомним, по данным "Украинской правды", "монобольшинство" де-факто давно перестало быть большинством.

Ранее фракция имела стабильное рабочее ядро на уровне 170-180 человек, но ситуация резко изменилась после начала Миндичгейта и конфликта с антикоррупционерами. По состоянию на 2026 год ядро фракции составляет всего 120-130 человек, и она постепенно утратила способность собирать необходимые для голосования 226 голосов.

По мнению Зеленского, если депутаты не служат государству в парламенте, должны служить государству на фронте.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
