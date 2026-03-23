23 березня 2026, 13:59

Народна депутатка від "Слуги народу" Дар'я Володіна складає мандат

Дар'я Володіна. Фото: Facebook
Народна депутатка від "Слуги народу" Дар'я Володіна подала заяву про складання повноважень

Про це пише Рух "ЧЕСНО", передає RegioNews.

Зазначається, що регламентний комітет уже підтримав рішення, тепер остаточне слово за сесійною залою – для цього потрібно 226 голосів.

Володіна обиралася під №65 у списку, тож чисельність фракції формально не зміниться – її місце займе наступний кандидат.

За даними Політхабу, Володіна прийшла до Ради як політична експертка, була членкинею Комітету з питань фінансів та входила до міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

За логікою партійного списку, мандат має перейти до Олени Київець (№161). Проте Київець також перша у черзі на місце іншої "слуги" – Людмили Марченко, яка нещодавно отримала вирок за махінації з системою "Шлях".

Якщо обидві депутатки складуть мандати, до парламенту може пройти Богдан Моркляник (№163) – науковець, доктор технічних наук, професор "Львівської політехніки", мобілізований до лав ЗСУ з березня 2022 року.

Станом на зараз "запас"у списку партії суттєво скоротився: із початкових 201 кандидата реально залишилося близько 30 осіб, оскільки багато хто відкликав свої кандидатури заздалегідь.

Довідка: Дар'я Володіна – українська журналістка, народна депутатка IX скликання від партії "Слуга народу" (обрана під № 65 у партійному списку у 2019 році).

Народилася 16 квітня 1991 року у Кропивницькому.

До політики працювала у сфері журналістики та медіа, здобувала економічну освіту. Живе у Києві.

Нагадаємо, за даними "Української правди", "монобільшість" де-факто давно перестала бути більшістю.

Раніше фракція мала стабільне робоче ядро на рівні 170-180 осіб, але ситуація різко змінилася після початку "Міндічґейту" та конфлікту з антикорупціонерами. Станом на 2026 рік ядро фракції становить лише 120-130 осіб, і вона поступово втратила здатність збирати необхідні для голосування 226 голосів.

На думку Зеленського, якщо депутати не служать державі в парламенті, то повинні служити державі на фронті.

