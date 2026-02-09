Прокуратура забрала у семьи кума Путина 24 гектара Киевской области

Фото из открытых источников

Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 га леса в Обуховском районе Киевщины. Речь идет о земельных участках, которые были незаконно выведены из госфонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В прокуратуре рассказали, что эти земли были оформлены на компанию, конечным бенефициаром которой является супруга Виктора Медведчука. В 2004 году чиновники Киевской областной и Обуховской районных государственных администраций незаконно изменили целевое назначение лесов и вывели их из государственной собственности без обязательного решения правительства.

Теперь прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования, а суд апелляционной инстанции оставил это решение по-прежнему. Таким образом, 26 января 2026 право собственности на земельные участки было официально зарегистрировано за государством.

В прокуратуре также напомнили, что летом 2025 года Виктор Медведчук и еще 12 человек были сообщены о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины. Им инкриминируют, в частности, распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывную деятельность, призывы к изменению границ территории Украины и разжиганию вражды (статьи 436-2, 109, 161, 111, 111-1 УК Украины).

Напомним, ранее президент Украины продлил санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа. Также были продлены санкции против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.