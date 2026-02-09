16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 13:45

Прокуратура забрала у семьи кума Путина 24 гектара Киевской области

09 февраля 2026, 13:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 га леса в Обуховском районе Киевщины. Речь идет о земельных участках, которые были незаконно выведены из госфонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В прокуратуре рассказали, что эти земли были оформлены на компанию, конечным бенефициаром которой является супруга Виктора Медведчука. В 2004 году чиновники Киевской областной и Обуховской районных государственных администраций незаконно изменили целевое назначение лесов и вывели их из государственной собственности без обязательного решения правительства.

Теперь прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования, а суд апелляционной инстанции оставил это решение по-прежнему. Таким образом, 26 января 2026 право собственности на земельные участки было официально зарегистрировано за государством.

В прокуратуре также напомнили, что летом 2025 года Виктор Медведчук и еще 12 человек были сообщены о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины. Им инкриминируют, в частности, распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывную деятельность, призывы к изменению границ территории Украины и разжиганию вражды (статьи 436-2, 109, 161, 111, 111-1 УК Украины).

Напомним, ранее президент Украины продлил санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа. Также были продлены санкции против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Виктор Медведчук прокуратура Киевская область
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »