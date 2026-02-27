В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети

Иллюстративное фото: из открытых источников

Деснянский районный суд Чернигова признал виновными двух военнослужащих, действия которых в сентябре 2022 года привели к взрыву боеприпаса во время городской ярмарки

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Суд назначил одному из них 5 лет лишения свободы, другому – 6 лет. Оба осуждены по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, что повлекло тяжкие последствия.

Следствие установило, что военные демонстрировали гражданским образцам оружия и боеприпасов. Один из них выложил на демонстрационный стол реактивную противотанковую гранату, которая не состояла на учете и не прошла надлежащую проверку, и не контролировала опасный предмет.

Другой военнослужащий перевел гранату в боевое положение и передал ее малолетнему ребенку, разрешив нажать на спусковой механизм. В результате произошел взрыв.

В результате ранения получили пять человек, среди них четыре малолетних детей, один ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Остальные пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, в Днепре военный бросил боевую гранату у многоэтажного дома. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Военный признал вину и раскаялся.

Ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.