Підозрюваним у вбивстві колишнього заступника керівника адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова є громадянин України Олександр Азізов, уродженець Донеччини

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела, передає RegioNews.

За версією слідства, убивство він скоїв разом із братом Вілі Азізовим, який, за даними видання, наразі переховується на території Росії. Обоє були озброєні вогнепальною зброєю.

Брати неодноразово фігурували у кримінальних справах в Україні:

У 2007 році Олександр був підсудним за виготовлення та носіння вогнепальної зброї, але вироку не отримав.

У 2021 році його затримали за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

Разом із братом у 2007 році засуджені за незаконний видобуток вугілля в так званих "копанках".

Скриншот із відео

Щонайменше з 2020 року Олександр Азізов, ймовірно, постійно проживав у Ростові-на-Дону, але регулярно бував і в Україні. У 2021 році в Харкові він оновив закордонний паспорт.

У червні 2024 року він був засуджений у Росії за незаконне вирощування наркотичних рослин і з жовтня 2024 року перебуває у розшуку МВС РФ.

Відомо, що донька Олександра Азізова проживає на тимчасово окупованій території "ЛНР"та є активною учасницею спільноти "Волонтери-медики ЛНР".

27 жовтня 2023 року Вілі Азізов виїхав з України автобусом через кордон із Польщею і також міг перебувати на місці злочину зі зброєю.

Як відомо, днями німецькі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.

