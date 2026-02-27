В Киевской области женщина, которая сама гуляла с собакой, ударила беспризорное животное

Фото: Нацполиция

В Киевской области проверяют информацию о жестоком обращении с животным в Броварах. Правоохранители призывают возможных свидетелей связаться с полицией

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию об инциденте, который произошел на велике Грушевского в Броварах. По словам очевидцев, беспризорный пес подошел к домашнему улюленцу. Тогда владелица последнего ударила бездомное животное.

"В настоящее время полицейские осуществляют проверку по указанному факту, устанавливают обстоятельства и участников происшествия, после чего будет дана соответствующая правовая оценка. Если вы стали свидетелем происшествия или владеете дополнительной информацией, просим обратиться в полицию или сообщить на спецлинию 102", - сообщили в полиции.

Напомним, в Харьковской области будут судить 53-летнего мужчину, который из ружья застрелил собаку соседки.