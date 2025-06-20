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Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Журналисты обращают внимание на то, что в декабре 2011 года Высший совет юстиции проголосовал за представление президенту Януковичу о назначении на должность судьи Хозяйственного суда Луганской области Андрея Секирского. Он является братом бывшей жены Андрея Портнова.

В июле 2010 года все поддержали представление жены судьи Анжелы Секирской на должность судьи Луганского окружного админсуда. Среди них – Портнов. Как выяснили журналисты, Секирские до сих пор продолжают работать судьями.

В мае 2010 года Высший совет юстиции проголосовал за представление сестры Портнова Елены Исаевской на должность судьи Печерского райсуда Киева. Портнов взял самоотвод. Затем Исаевская стала адвокатом, после чего занималась защитой своего брата в судах.

Тогда же было голосование за Татьяну Скочок, которая была помощницей Андрея Порнова, когда он был народным депутатом. Она сейчас, как и многие другие, сохраняет судейский мандат.

В декабре 2011 года Высший совет юстиции года поддержал представление на должность судьи другой эксдружины Портнова – Инны Белоконной. Она до сих пор работает судьей Оболонского райсуда Киева.

В сентябре 2010 года проголосовали за назначение судьи Павла Вовка, бывшего помощником Кивалова в Верховной Раде, главой Окружного админсуда Киева. Согласно данным из протокола, сам Кивалов, Портнов и Лидия Изовитова были среди них. Сейчас оба занимают должности – председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины соответственно.

Также помощник Кивалова, которого тоже называют связанным с Портновым, Сергей Могил в 2009 году был назначен судьей Высшего хозяйственного суда Украины.

Как выяснили журналисты, судьи Ильева, Волк, Соколов работали при Януковиче в одной судебной коллегии с упомянутой ранее сестрой Портнова Еленой Исаевской.

Кроме того, в Схемах отмечают, что на нескольких судей Киевского апелляционного суда, которые рассмотрели больше дел с участием Портнова и приняли решение в его пользу, это Максим Онищук, Любовь Поливач, Виктория Шебуева, Анна Крыжановская.

Напомним, что Андрея Портнова застрелили в испанском Мадриде 21 мая возле американской школы. Впоследствии сообщали, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экспрезиденту юрист Андрей Портнов побывал в Украине. Однако информацию о его встречах с высшим руководством не подтверждали официально.