В России среди студентов университетов вербуют солдат на войну против Украины

В российских медиа распространяют информацию о введении для вузов ежемесячных квот на отправку студентов на войну. Таким образом, российский Минобороны призывает студентов идти на войну против Украины.

Об этом сообщает полиция Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Отмечается, что для Дальневосточного федерального университета это квота на 32 чел. за февраль, также формируются списки из сотен "перспективных" студентов, потенциально пригодных к службе.

При этом отмечается, что университеты в России массово агитируют подписывать контракты. За это студентам обещают академический отпуск на время службы, а иногда даже денежное вознаграждение.

"Использование университетов как площадок для вербовки является проявлением скрытой мобилизации. Кремль подчиняет все гражданские институты военным потребностям государства, тем самым в очередной раз подтверждая долгосрочный курс России на продолжение войны", - говорят в Центре противодействия дезинформации.

