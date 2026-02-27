Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Прокуратура передала в суд обвинительный акт против организованной группы из семи работников Нацполиции в Херсонской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что они обвиняются в фальсификации доказательств, незаконном вмешательстве в частную жизнь и вымогании денег во время обысков.

По версии следствия, в течение 2024-2025 годов группа действовала по схеме: предоставление недостоверной информации о причастности граждан к преступлениям для получения судебных разрешений на обыски.

В дальнейшем во время подготовки и проведения таких обысков правоохранители подбрасывали заранее приобретенные наркотические средства и взрывчатые вещества или боеприпасы, которые затем фиксировались в протоколах как "обнаруженные" доказательства.

Также зафиксирована незаконная установка технических средств для прослушивания частных разговоров граждан без разрешения суда.

Деятельность группы приостановлена в июле 2025 года.

Дело передано в суд по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

