12:49  27 февраля
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 13:16

Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей

27 февраля 2026, 13:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуратура передала в суд обвинительный акт против организованной группы из семи работников Нацполиции в Херсонской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что они обвиняются в фальсификации доказательств, незаконном вмешательстве в частную жизнь и вымогании денег во время обысков.

По версии следствия, в течение 2024-2025 годов группа действовала по схеме: предоставление недостоверной информации о причастности граждан к преступлениям для получения судебных разрешений на обыски.

В дальнейшем во время подготовки и проведения таких обысков правоохранители подбрасывали заранее приобретенные наркотические средства и взрывчатые вещества или боеприпасы, которые затем фиксировались в протоколах как "обнаруженные" доказательства.

Также зафиксирована незаконная установка технических средств для прослушивания частных разговоров граждан без разрешения суда.

Деятельность группы приостановлена в июле 2025 года.

Дело передано в суд по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей Черкасской области за издевательство над солдатами. Офицеру грозит до 12 лет тюрьмы. Суд направил его под стражу с возможностью внесения залога.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
07 августа 2025
