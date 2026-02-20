$16 000 за незаконное пересечение границы: на Ровенщине задержали двух организаторов незаконной схемы

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области задержали двух жителей Сарненского района, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 14 февраля 32-летний житель села Людинь привез на своем автомобиле двух мужчин в жилой дом знакомых для ночлега. На следующий день он вместе с 38-летним сообщником на другом транспортном средстве, а затем пешком, доставили мужчин в границу.

За свои услуги злоумышленники получили 16 тысяч долларов. После этого злоумышленников разоблачили полицейские и пограничники.

Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания. У младшего из задержанных также изъяли винтовку.

При процессуальном руководстве прокуратуры им сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам). Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 672 256 гривен каждому. 38-летний мужчина уже внес залог, 32-летний сообщник находится в следственном изоляторе.

Кроме того, правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.263 УК относительно изъятого оружия.

