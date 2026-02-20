15:36  20 февраля
На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 13:37

$16 000 за незаконное пересечение границы: на Ровенщине задержали двух организаторов незаконной схемы

20 февраля 2026, 13:37
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области задержали двух жителей Сарненского района, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 14 февраля 32-летний житель села Людинь привез на своем автомобиле двух мужчин в жилой дом знакомых для ночлега. На следующий день он вместе с 38-летним сообщником на другом транспортном средстве, а затем пешком, доставили мужчин в границу.

За свои услуги злоумышленники получили 16 тысяч долларов. После этого злоумышленников разоблачили полицейские и пограничники.

Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания. У младшего из задержанных также изъяли винтовку.

При процессуальном руководстве прокуратуры им сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам). Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 672 256 гривен каждому. 38-летний мужчина уже внес залог, 32-летний сообщник находится в следственном изоляторе.

Кроме того, правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.263 УК относительно изъятого оружия.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Ровенская область мобилизация уклонение от мобилизации бусификация схема
16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы
18 февраля 2026, 20:59
$12 тыс. за фиктивное трудоустройство: СБУ задержала руководителей оборонных предприятий
18 февраля 2026, 14:25
Фальшивые паспорта ЕС и "бронь" на железной дороге: в Украине заблокировали еще 6 схем для уклонистов
17 февраля 2026, 17:50
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Харьковской области двое полицейских погибли в результате удара российского беспилотника по эвакуационному авто
20 февраля 2026, 16:55
На Прикарпатье в ДТП травмировался семимесячный младенец
20 февраля 2026, 16:52
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026
20 февраля 2026, 16:44
К жителям нескольких населенных пунктов Тернопольщины уже 3 месяца не ездят автобусы
20 февраля 2026, 16:38
Российский авиаудар по Запорожскому району: ранены двое гражданских
20 февраля 2026, 16:26
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
20 февраля 2026, 16:11
Взятка $4,5 тыс. за "решение" с ВЛК: суд вынес приговор бывшему налоговику в Кременчуге
20 февраля 2026, 15:49
На Киевщине Ford и грузовик врезались в отбойник: пострадала пассажирка
20 февраля 2026, 15:36
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
20 февраля 2026, 15:24
В Киеве оккупанта приговорили к пожизненному за убийство двух военнопленных
20 февраля 2026, 15:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »