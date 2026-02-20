В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове мужчина, официально сменивший пол на женский, через суд добился исключения из военного учета после отказа в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки

Об этом пишет издание "Апостроф" со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

Как отмечается в матереалах дела, в суд поступил административный иск с требованием:

признать противоправным и отменить решение об отказе в исключении из военного учета, оформленное письмом № 10/780 от 04.10.2025;

обязать исключить истцу из учета военнообязанных;

внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Обериг".

В иске отмечалось, что в соответствии с медицинским свидетельством об изменении (коррекции) половой принадлежности от 16.01.2025 года (форма № 066-3/о) и внесенных изменений в актовую запись гражданского состояния, истица изменила пол с мужского на женский.

На основании этих документов ей было выдано новое свидетельство о рождении от 21.03.2025 года и паспорт гражданина Украины от 02.04.2025 года, в которых пол указан как женский.

С новым паспортом гражданка обратилась в ТЦК и СП с заявлением об исключении из военного учета. Однако в центре отказали в снятии с учета без прохождения военно-врачебной комиссии.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал отказ противоправным и обязал соответствующий орган исключить истицу из военного учета и внести изменения в реестр "Обериг".

В решении отмечается, что в соответствии с действующим законодательством Украины женщины проходят военную службу исключительно на добровольных началах, а потому оснований для пребывания истицы на учете военнообязанных после официального изменения пола нет.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

