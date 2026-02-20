Долбанет или не долбанет: рынок ждет "маленькую победоносную войну" Трампа

Главный вопрос сейчас на рынках – долбанет или не долбанет. Или скорее – когда же он долбанет

Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Потому что слишком много самолетов и кораблей американцев уже сосредоточилось у Ирана. И слишком низкий рейтинг Трампа, чтобы не воспользоваться такой приятной возможностью, как маленькая победоносная война. Тем более что с Венесуэлой получилось так удачно, что даже полмира теперь изучают слово дискомбобулятор и стараются не спутать его с бульбулятором.

Поэтому в эти выходные, а уже с субботы готовность будет полная, если верит разным инсайдерам, мир спекулянтов, особенно торгующих нефтью, будет очень внимательно следить за потреблением пиццы в некоторых районах Вашингтона. И будет это делать с субботы и до весны, потому что как всегда есть перспектива 2-3 недель, когда что-то должно решиться.

Туда будут смотреть и валютные спекулянты. Не просто так доллар за последнее время укрепился по отношению к евро и утро пятницы начинает на уровне 1,176, хотя недавно доходил до 1,2. А баррель брента снова на своих локальных максимумах. В четверг на фоне очередных разговоров о бомбометании нефть подпрыгнула на 2% и утро пятницы начинает на уровне 72 доллара за баррель. Все же война в Затоке (не путать с Затокой в одесской области) никогда не способствовала снижению цен на бензин и это едва ли не единственное, что может сейчас остановить Трампа от бомбометаний.

Тем более, что пострелять можно, но что делать дальше совершенно не ясно. Так что рынок делает ставки, сдаст Трамп назад или нет.

Рынок американских акций пока не определился, хорошо это или плохо. Рынок в принципе не может найти в себе силы двигаться вверх или вниз еще с октября, топтаясь почти на одном месте. В последнее время индексы испытывают удивительное давление со стороны искусственного интеллекта.

С одной стороны, почти весь происходящий экономический рост обеспечивается инвестициями в развитие того же искусственного интеллекта. А он настоящий обжора. Кроме него, американская экономика стагнирует, резко сократив в 2025 году создание рабочих мест. Не очень отвечая названию "золотой эры", которая, как известно, уже год как властвует в США. Это развитие искусственного интеллекта стоит капитализации американским производителям программного обеспечения. Которые, по мнению рынка, должны стать первой жертвой Скайнета.

В январе сегмент рынка производителей ПО упал на 14,5%. Что стало самым плохим месяцем для сектора по кризису 2008 года. В феврале падение достигло примерно 10% и только в последнее время пытается встать с колен. Компании даже спешат опубликовать свою отчетность, опережая график, доказывая инвесторам, что ничего страшного из-за этого искусственного интеллекта с ними не происходит и не нужно верить в новейшие мифы.

Одновременно с ним, психологические восторги и невероятные ожидания инвесторов от самого АИ время от времени сталкивается с эмоциональным похмельем. Они вспоминают кризис доткомов и начинают осознавать, что раскрученные ожидания никогда не сбываются.

А компании все пожирают и пожирают кэш, уже пошли активно занимать взаймы, а вот прибылей это как-то все не дает и не дает. Привычная картина для хайпуирующего Маска, но это работало только тогда, когда все остальные зарабатывали, а Маск только сидел и рассказывал сказки о колонизации Марса. А тут однажды у всех вместе картинка не очень.

Что не может не давить на рынок, который испытывает собственную тяжесть, находясь едва ли не в самом большом в истории пузырьке. Однако пока пузыри не лопаются. Даже биткоин, хоть и снижается, пока делает это без восторга, паники и прыжков с небоскребов. Зацепившись в последнее время за уровень примерно 66 тысяч долларов. И в эту пятницу индекс S&P500 начнет с отметки в 6861 пункт, что больше чем на 100 пунктов ниже, чем в последнем обзоре, вышедшем несколько недель назад.

Украинский сегмент еврооблигаций завершает неделю под давлением разочарований без результативности очередных переговоров в Женеве. Но здесь можно только вспомнить старую поговорку, что если не очаровываться, то не будет и разочарований. Тем более что ничего, кроме уверенных бравурных заявлений президента США, не свидетельствовало, что стороны готовы о чем-то договориться.

Ибо Россия остается на позиции иррациональных требований, продолжая требовать капитуляции, делая невозможным этим любые потенциальные договоренности. Но инвесторы и спекулянты надеялись, даже увидев, что российскую делегацию возглавил один известный историк. Поэтому пришлось им снова перейти к распродажам, начиная с четверга.

На внутреннем рынке Минфин продолжает продавливать доходности на первоначальных аукционах. По которым на следующий день подтягивается и вторичный рынок, где доходности по ОВГЗ делают синхронный шаг вниз. Гривна всю последнюю неделю находится в очень узком диапазоне, торгуясь немного выше 43,2.

А вот кто сдал назад, так это МВФ. И это может иметь далеко идущие негативные последствия. МВФ убрал болезненные для украинских популистов prior actions для запуска программы и теперь ничто не помешает правлению Фонда дать зеленый свет. Речь идет о ключевых реформах для детенизации экономики и наполнения бюджета, от бесплатных посылок до возврата НДС для ФЛП. Последнее должно наконец прикрыть легальный внутренний оффшор. Собственно, совсем от своих требований Фонд не отказался, немного сдвинув их в график выполнения работ украинской стороной.

Судя по всему, руководство Фонда удалось разжаловать во время недавнего визита главы МВФ в Киев. И пусть сам МВФ может думать, что это лишь незначительная уступка с его стороны, которая не отменяет необходимости выполнять договоренности уже в ближайшие месяцы, но абсолютно все в Украине восприняли это как "МВФ моргнул", а значит "так и дальше можно". Что существенно ослабляет плеть, под которой проводились все ключевые реформы в Украине. И можно не сомневаться, что в марте или в апреле, когда приедет миссия МВФ и спросит, а где же голосование в парламенте, им снова будут рассказывать о тяжелой украинской судьбе и о том, что такие изменения не ко времени.

А депутаты будут отправлять чиновников "передоговариваться" с Фондом. Тем более весь украинский политикум продолжает жить в предвкушении скорых выборов, хотя никто не может увидеть их на горизонте, если только снимет розовые очки надежд на скорое завершение войны.