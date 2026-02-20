11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
08:24  20 февраля
Бил ногами в голову и снимал на видео: на Днепропетровщине подросток избил бездомного
08:12  20 февраля
В Ивано-Франковской области накрыли нелегальную АЗС
Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
20 февраля 2026, 07:58

Война по инерции: почему Россия и Украина не могут договориться сейчас

20 февраля 2026, 07:58
"Переговоры были трудными, но деловыми" – так Мединский охарактеризовал результаты этого раунда переговорного процесса по завершению войны
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Наивно рассчитывать на быстрый и ощутимый прогресс в мирном урегулировании. Сейчас Россия уверена, что может получить больше, если не будет прекращать воевать и усиливать давление на украинское общество через массовые убийства, ракетный террор и информационные кампании. В то же время Украина не находится в ситуации, в которой капитуляция неизбежна, поэтому отказывается принимать политические требования Кремля. Пока эти позиции не сойдутся в одной точке, мирные переговоры так и будут продолжаться: "трудно, но по-деловому".

Я уже неоднократно писал, что на этом этапе у войны нет ни военного, ни политического решения. Россия ведет ее ограниченными ресурсами, что позволяет медленно продвигаться по линии фронта, но этих ресурсов недостаточно для захвата любого критически важного центра Украины. Политически Россия может пытаться навязать свои требования касательно изменений в украинском законодательстве, но проконтролировать их выполнение она сможет только при условии, что президентом Украины станет зависимый от нее человек. Зеленского они таким не считают, потому и настаивают на срочных выборах. В то же время, не уверен, что они действительно рассчитывают на появление столь пророссийского преемника.

То есть война, которая не имела смысла с самого начала, ныне превратилась в нечто инерционное и малопонятное, развивающееся само по себе. И только нетипичный фактор может изменить этот ход событий. Поэтому на данном этапе наиболее реалистичный сценарий – это продолжение войны примерно в тех же темпах, с единственной стратегией: ожидание, что противник каким-то образом развалится сам. Путин уже делал ставку на такую логику в феврале 2022 года и мы знаем, чем это завершилось.

Война предпринималась как последняя попытка России вернуть Украину в свою орбиту. Когда после Крыма, оккупации части Донетчины и Луганщины, а также полномасштабного вторжения стало очевидно, что Украина больше никогда не станет пророссийской, Кремль инерционно перешел к тактике "так не доставайся ты никому". Последней надеждой Путина стал развал Украины из-за войны и максимальной внутренней хаотизации, с которой украинская власть будет неспособна справиться. Собственно, в этом и суть требований Кремля, которые он будет продвигать на любых переговорах.

Украина война РФ переговоры завершение войны переговоры про мир
 
