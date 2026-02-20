На Хмельнитчине мужчина ранил женщину и угрожал взорвать гранату

Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области взяли под стражу мужчину, который ножом нанес тяжкие телесные повреждения своей знакомой и во время задержания угрожал взорвать гранату

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент случился в селе Михля на Изяславщине 18 февраля. 46-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своей 44-летней знакомой. Из-за ревности он сначала избил женщину, а затем ударил ножом в спину, пробив легкое.

В пострадавшую вошел знакомый, который вызвал скорую, а об событии сообщили полицию. Злоумышленник скрылся и скрывался у родителей.

Во время задержания он угрожал правоохранителям взорвать боевую гранату, однако благодаря удачно проведенным переговорам полиции удалось задержать его без чрезвычайных событий.

В ходе обыска обнаружили и изъяли орудие преступления и ручную наступательную гранату М-67 с подрывателем, которые направили на экспертизу.

Мужчину задержали. Следователи объявили ему подозрение за:

ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение),

ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой),

ч.1 ст.345 (угроза работнику полиции). С

За совершенное грозит до 8 лет тюрьмы.

Суд заключил подозреваемого под стражу на период расследования.

Напомним, в Житомирской области мужчина из-за ревности решил взорвать женщину. В результате взрыва она получила травмы. Правоохранители нашли мужчину в его доме, когда он был без сознания. Возбуждено уголовное производство.