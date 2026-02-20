15:36  20 февраля
20 февраля 2026, 14:37

На Хмельнитчине мужчина ранил женщину и угрожал взорвать гранату

20 февраля 2026, 14:37
Фото: Национальная полиция
В Хмельницкой области взяли под стражу мужчину, который ножом нанес тяжкие телесные повреждения своей знакомой и во время задержания угрожал взорвать гранату

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент случился в селе Михля на Изяславщине 18 февраля. 46-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своей 44-летней знакомой. Из-за ревности он сначала избил женщину, а затем ударил ножом в спину, пробив легкое.

В пострадавшую вошел знакомый, который вызвал скорую, а об событии сообщили полицию. Злоумышленник скрылся и скрывался у родителей.

Во время задержания он угрожал правоохранителям взорвать боевую гранату, однако благодаря удачно проведенным переговорам полиции удалось задержать его без чрезвычайных событий.

В ходе обыска обнаружили и изъяли орудие преступления и ручную наступательную гранату М-67 с подрывателем, которые направили на экспертизу.

Мужчину задержали. Следователи объявили ему подозрение за:

  • ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение),
  • ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой),
  • ч.1 ст.345 (угроза работнику полиции). С

За совершенное грозит до 8 лет тюрьмы.

Суд заключил подозреваемого под стражу на период расследования.

Напомним, в Житомирской области мужчина из-за ревности решил взорвать женщину. В результате взрыва она получила травмы. Правоохранители нашли мужчину в его доме, когда он был без сознания. Возбуждено уголовное производство.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
