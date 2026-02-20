На Хмельнитчине мужчина ранил женщину и угрожал взорвать гранату
В Хмельницкой области взяли под стражу мужчину, который ножом нанес тяжкие телесные повреждения своей знакомой и во время задержания угрожал взорвать гранату
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент случился в селе Михля на Изяславщине 18 февраля. 46-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своей 44-летней знакомой. Из-за ревности он сначала избил женщину, а затем ударил ножом в спину, пробив легкое.
В пострадавшую вошел знакомый, который вызвал скорую, а об событии сообщили полицию. Злоумышленник скрылся и скрывался у родителей.
Во время задержания он угрожал правоохранителям взорвать боевую гранату, однако благодаря удачно проведенным переговорам полиции удалось задержать его без чрезвычайных событий.
В ходе обыска обнаружили и изъяли орудие преступления и ручную наступательную гранату М-67 с подрывателем, которые направили на экспертизу.
Мужчину задержали. Следователи объявили ему подозрение за:
- ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение),
- ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой),
- ч.1 ст.345 (угроза работнику полиции). С
За совершенное грозит до 8 лет тюрьмы.
Суд заключил подозреваемого под стражу на период расследования.
