15:36  20 февраля
15:24  20 февраля
11:58  20 февраля
20 февраля 2026, 13:55

"Приказ воевать еще три года": в Офисе Президента опровергли заявления

20 февраля 2026, 13:55
Иллюстративное фото: из открытых источников
Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил советникам о провале переговоров и поручил готовиться воевать еще три года, не соответствует действительности

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника президента по коммуникации Дмитрия Литвина, передает RegioNews.

"Не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такой задачи о "войне еще на три года", это просто тупой фейк", – сказал Литвин журналистам.

Ранее российские СМИ со ссылкой на журналиста издания Wall Street Journal Бояна Панчевского писали, что якобы Зеленский приказал подготовиться воевать еще 3 года.

Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии.

Читайте также: В Женеве украинская и российская делегации провели тайные переговоры "без свидетелей"

Украина РФ война Офис президента Зеленский Владимир мирные переговоры переговоры про мир
18 февраля 2026
07 августа 2025
