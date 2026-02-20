11:58  20 февраля
Фото: БЭБ
Правоохранители прекратили работу нелегальной АЗС в Ивано-Франковской области. На станции продавали фальсифицированное горючее без разрешительных документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Детективы БЭБ провели обыски помещений и территорий АЗС. Изъяли горючее неизвестного происхождения, резервуар для его хранения, топливную колонку, а также более 250 тыс. грн.

Оборудование, которое использовалось для незаконной продажи горючего, демонтировали.

Правоохранители выясняют причастных к работе АЗС, а также места изготовления горючего и каналы его снабжения.

Напомним, ранее правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Борисполе Киевской области.

