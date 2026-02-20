Атака на Харьковщину: под завалами складского здания обнаружили тело погибшего

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Малиновской общине Чугуевского района Харьковской области российский беспилотный летательный аппарат нанес удар по территории гражданского предприятия

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки произошел пожар и разрушение складского здания на площади около 3000 кв. м.

Спасатели изъяли из-под завалов фрагменты тела одного человека, погибшего во время инцидента. Еще два человека получили ранения.

Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте происшествия работают оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, офицеры-спасатели общин и пожарные добровольной пожарной команды.

Продолжаются тушения пожара и поисково-спасательные работы.

Напомним, в пятницу, 20 февраля, около 05:10 российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате вражеского удара повреждены административное здание, автомобили, выбиты окна в жилых домах. Пострадавших нет.