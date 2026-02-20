В Николаевской области взорвали остатки российской крылатой ракеты Х-101

Фото: ГСЧС Николаевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что ракету осторожно транспортировали в специально определенную локацию и уничтожили путем контролируемого подрыва.

В ГСЧС отмечают, что такие операции требуют высокого профессионализма, опыта и максимальной концентрации. Особенно сложно работать при низких температурах – холод влияет как на технику, так и на физическое состояние саперов.

Напомним, в Киевской области водолазы достали из озера часть дрона с 1,5 кг взрывчатки. Спасатели отмечают: обломки дронов и их боевые элементы остаются смертельно опасными даже после продолжительного пребывания в воде.

Ранее саперы изъяли часть российской ракеты "Искандер", обнаруженную на открытой территории Черниговского района.