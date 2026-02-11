Фото: полиция

Инцидент произошел днем 10 февраля на одной из улиц Винницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что во время конфликта 17-летний местный житель подошел к работнику полиции и ударил его палкой по затылку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

По информации в сети, инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов. Юноша пытался помешать мобилизации своего знакомого.

