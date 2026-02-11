В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
Инцидент произошел днем 10 февраля на одной из улиц Винницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Отмечается, что во время конфликта 17-летний местный житель подошел к работнику полиции и ударил его палкой по затылку.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
По информации в сети, инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов. Юноша пытался помешать мобилизации своего знакомого.
Напомним, 9 февраля в Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских. Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
