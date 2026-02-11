Грипп, ОРВИ и COVID-19: более 160 тысяч больных, три области превысили эпидпорог

Иллюстративное фото: из открытых источников

В течение 2-8 февраля в Украине зарегистрировано 160 255 случаев заболеваний гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что это на 13,6% больше, чем неделей раньше. Среди заболевших зафиксировано 239 случаев COVID-19. В больницы с осложнениями госпитализировали 5660 пациентов, среди них 3115 детей.

Среднее превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировано в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Низкое превышение – в Волынской, Житомирской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях.

В других регионах показатели соответствуют фоновому уровню.

Всего с начала эпидемического сезона (29 сентября 2025 – 8 февраля 2026) ОРВИ переболели 2 371 781 человек, что на 6,3% больше, чем в прошлом.

Советы от медиков для профилактики:

избегайте близкого контакта с больными;

если заболели – оставайтесь дома;

при кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой;

часто мойте руки или пользуйтесь антисептиком;

не прикасайтесь к лицу.

Напомним, в Полтавской области зафиксированы два смертельных исхода, вызванные вирусом гриппа типа А. В частности, от осложнений скончался 13-летний ребенок.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.