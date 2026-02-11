Россияне обстреляли КП в Херсоне: повреждено 12 троллейбусов

Фото: Херсонская ГВА

Сегодня, 11 февраля, россияне обстреляли в Херсоне коммунальное предприятие в Днепровском районе. Повреждено 12 троллейбусов

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, обстрел произошел около 7:00. Люди не пострадали.

"Под удар в очередной раз попала территория одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета – повреждено 12 единиц транспорта", – отметил Шанько.

Напомним, в ночь на 11 февраля РФ атаковала Украину 129 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 8 локациях.