10:15  11 февраля
На Черниговщине во время пожара погибли супруги и их сын
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
07:21  11 февраля
На Сумщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: погиб водитель
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 10:43

В Ровно задержали россиянина, который шпионил за бойцами ССО

11 февраля 2026, 10:43
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители предотвратили новые попытки агентурного проникновения ФСБ в Силы обороны. В Ровно задержали российского шпиона, пытавшегося выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. В 2018-2019 годах он проходил военную службу как разведчик российской военной разведки.

По данным расследования, фигурант прибыл в Ровно в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края РФ, имеющего украинских родственников. Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.

В частности, агент пытался получить персональные данные военных ССО и передать россиянам через предварительно отработанные закрытые каналы электронной связи.

Кроме того, фигуранта интересовала информация о лицах, тайно сотрудничающих с ССО и привлекаемых к подготовке и проведению спецопераций.

Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, пошагово задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации.

Вместе с тем, во время обыска у фигуранта зашли военную форменную одежду РФ и документы страны-агрессора.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили еще одного агента российской военной разведки в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный в одну из бригад украинских войск, воюющих на Харьковском направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ шпионы задержание Ровно агент рф
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
ЦПК обвинил Финмониторинг в затягивании рассмотрения запросов НАБУ
11 февраля 2026, 12:40
В Киеве экс-бухгалтера Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн
11 февраля 2026, 12:28
Не зафиксировал вручение повестки на видео: в Хмельницкой области оштрафовали военного ТЦК
11 февраля 2026, 12:15
В Киеве отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистах
11 февраля 2026, 12:00
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
11 февраля 2026, 11:58
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
В Харьковской области аферисты украли у военного миллион
11 февраля 2026, 11:30
Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты
11 февраля 2026, 11:28
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: погиб человек
11 февраля 2026, 11:00
Трагедия в Богодухове: мужчина, который с детьми погиб во время обстрела, был ветераном
11 февраля 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »