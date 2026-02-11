Фото: СБУ

Правоохранители предотвратили новые попытки агентурного проникновения ФСБ в Силы обороны. В Ровно задержали российского шпиона, пытавшегося выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. В 2018-2019 годах он проходил военную службу как разведчик российской военной разведки.

По данным расследования, фигурант прибыл в Ровно в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края РФ, имеющего украинских родственников. Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.

В частности, агент пытался получить персональные данные военных ССО и передать россиянам через предварительно отработанные закрытые каналы электронной связи.

Кроме того, фигуранта интересовала информация о лицах, тайно сотрудничающих с ССО и привлекаемых к подготовке и проведению спецопераций.

Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, пошагово задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации.

Вместе с тем, во время обыска у фигуранта зашли военную форменную одежду РФ и документы страны-агрессора.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили еще одного агента российской военной разведки в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный в одну из бригад украинских войск, воюющих на Харьковском направлении.