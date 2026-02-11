Фото: ГВА

Число жертв из-за авиаудара по Славянску в Донецкой области 10 февраля возросло

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

"К сожалению, ночью от полученных ранений умер мужчина, 1986 года рождения. Таким образом, есть трое погибших от вчерашнего обстрела. Среди них – 11-летний ребенок", – говорится в сообщении.

Еще 16 человек, в том числе 7-летняя девочка, получили ранения.

Чиновник отметил, что семеро из пострадавших находятся в больницах Славянска и Краматорска. Двое – тяжелые, планируется их отправка в Днепр. Всем остальным помощь оказали амбулаторно.

Напомним, 10 февраля военные РФ нанесли удары авиабомбами по Славянску в Донецкой области. Погибли 11-летняя девочка и мать. Ранее сообщалось о 14 раненых.