Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
11 февраля 2026, 07:37

Мир без правил: эпоха Трампа и новая глобальная игра

11 февраля 2026, 07:37
Многосторонние соглашения, глобальные обязательства, устоявшиеся форматы сотрудничества – все это воспринимается не как ценность, а как бремя
Иллюстративное фото: из открытых источников
Два года назад Хиллари Клинтон в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности перекинулась со мной несколькими фразами об ожиданиях от потенциального прихода Дональда Трампа к власти. Она не сдерживалась в отметках. Тогда я воспринимал ее слова, мягко говоря, как гиперболизированные. Разумеется, к власти рвался представитель конкурирующей партии.

Но действительность, которую Трамп принес в мировую политику после своего возвращения, действительно впечатляет.

Через несколько дней Мюнхен снова будет принимать мировых лидеров. Конференцию будет открывать канцлер Мерц – впервые в этом статусе, ведь его избрание состоялось уже после завершения прошлогодней MSC.

Соединенные Штаты в этот раз будет представлять не Джей Ди Вэнс, а Марко Рубио – нынешний руководитель Госдепартамента, и, кажется, единственный в команде Трампа, кто еще не угрожал Европе.

Мне на почту пришел ежегодный репорт Мюнхенской конференции по безопасности, который они представляют перед началом мероприятия. В нем – оценки и прогнозы на 2026 год. И, читая его, я поймал себя на мысли, что черт побери, Клинтон оказалась гораздо ближе к истине, чем хотелось бы. Ее те слова о неизбежном хаосе в межгосударственных отношениях в случае победы Трампа сегодня уже не звучат как преувеличение – мы все это видим.

Ниже – конспективно ключевые тезисы по этому репорту. Документ стоит внимания не потому, что он "открывает Америку", а потому, что фиксирует, что "мир окончательно вышел из берегов", в которых жил десятилетиями.

Итак, мир вступил в фазу разрушения, а не реформ. Авторы отчета прямо говорят о новой политической эпохе – эпохе "тарана". Речь идет не о коррекции ошибок и не о сложных компромиссах, а о сознательном ломании правил, институтов и договоренностей, державших международный порядок после Второй мировой. Политика все чаще работает не как инструмент стройки, а как механизм демонтажа.

США больше не ведут себя как архитектор системы, которую сами создали.
Один из самых болезненных выводов отчета – это оценка трансформации роли Соединенных Штатов. Страна, десятилетиями задававшая правила игры, все открытее от них отказывается. Многосторонние соглашения, глобальные обязательства, устоявшиеся форматы сотрудничества – все это воспринимается не как ценность, а как бремя.

Вывод: Фактически Вашингтон из гаранта порядка превращается в одного из его главных разрушителей.

Следующее. Трансатлантическое доверие тает. В Европе все меньше иллюзий по поводу стабильности отношений с США.

Американская политика стала слишком изменчивой, персонализированной и непредсказуемой. Союзники все чаще задумываются не о совместных целях, а о том, как минимизировать риски от решений Вашингтона. Такой подход подрывает сам фундамент западного единства.

Относительно угроз. Демократические институты теряют авторитет изнутри.
Отчет фиксирует глубокий кризис доверия к политическим системам во многих странах Запада. Граждане все чаще не видят традиционной политики способности отвечать на вызовы времени. В вакууме этого недоверия появляются силы, для которых разрушение старого порядка – не побочный эффект, а главная цель.

Пожалуй, самое главное. Разрушение не гарантирует новый порядок. Одно из самых трезвых мнений документа – мир может разрушить старые правила гораздо быстрее, чем построить новые. И совсем не факт, что то, что придет им на смену, будет более справедливым или более безопасным.

Есть большой риск скатиться в мир ситуативных соглашений, циничных договоренностей и краткосрочных интересов без каких-либо общих рамок.
Если подытожить, от себя скажу, что этот отчет даже не о кризисе, который можно "пережить", а настоящая фиксация излома эпохи. Мир больше не вернется к тому, каким мы (особенно представители поколения Х) его знали.

Старые правила уже не работают, а новые еще не сформулированы. И когда это произойдет, в какой перспективе – неизвестно. Потому что мы еще даже не прошли, возможно, самые кризисные времена этого столетия.

***

Теперь, к сожалению, я понимаю, почему Хиллари Клинтон была настолько раздражена потенциальным вторым приходом Трампа. Просто два года назад в это геополитическое цунами даже не хотелось верить, не то, что предсказывать его последствия.

Пришла новая эра.

