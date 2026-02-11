На Сумщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: погиб водитель
В течение 10 февраля российские оккупанты совершили ряд прицельных атак по гражданским в общинах Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в Краснопольской общине российский дрон ударил по гражданскому автомобилю вблизи частного домохозяйства. Водитель находился в салоне и погиб на месте от травм.
В этой же общине еще один дрон атаковал автомобиль для похоронной процессии. Водителю удалось вовремя оставить автомобиль и спастись.
В течение дня враг атаковал гражданский транспорт в старостинских округах Сумской общины.
- Песчанский старостат: дрон попал в мусоровоз и гражданский автомобиль. Пострадавших нет.
- Великописаревская община: дрон попал рядом с магазином. Пострадал 61-летний мужчина, находившийся неподалеку – ему оказали медицинскую помощь, лечится амбулаторно.
Напомним, 10 февраля в Харьковской области российский дрон атаковал авто старосты села, который развозил хлеб жителям прифронтовых сел. В результате удара автомобиль полностью выгорел. К счастью, мужчина спасся.