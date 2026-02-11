10:15  11 февраля
На Черниговщине во время пожара погибли супруги и их сын
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
07:21  11 февраля
На Сумщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: погиб водитель
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 10:15

На Черниговщине во время пожара погибли супруги и их сын

11 февраля 2026, 10:15
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Пожар произошел 9 февраля в одном из домовладений в поселке Репки Черниговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тела трех жильцов дома: 60-летних хозяев и их 36-летнего сына.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Назначены экспертные исследования.

На Черниговщине во время пожара погибли три человека

Напомним, в Кривом Роге будут судить 40-летнюю женщину за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми. Ее двое малышей погибли во время пожара.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар погибшие происшествия Черниговская область
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
ЦПК обвинил Финмониторинг в затягивании рассмотрения запросов НАБУ
11 февраля 2026, 12:40
В Киеве экс-бухгалтера Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн
11 февраля 2026, 12:28
Не зафиксировал вручение повестки на видео: в Хмельницкой области оштрафовали военного ТЦК
11 февраля 2026, 12:15
В Киеве отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистах
11 февраля 2026, 12:00
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
11 февраля 2026, 11:58
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
В Харьковской области аферисты украли у военного миллион
11 февраля 2026, 11:30
Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты
11 февраля 2026, 11:28
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: погиб человек
11 февраля 2026, 11:00
Трагедия в Богодухове: мужчина, который с детьми погиб во время обстрела, был ветераном
11 февраля 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »