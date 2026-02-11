На Черниговщине во время пожара погибли три человека

Фото: полиция

Пожар произошел 9 февраля в одном из домовладений в поселке Репки Черниговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тела трех жильцов дома: 60-летних хозяев и их 36-летнего сына.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Назначены экспертные исследования.

