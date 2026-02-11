10:15  11 февраля
11 февраля 2026, 09:41

Топ-чиновника Главного госпиталя ВСУ разоблачили на схеме для уклонистов

11 февраля 2026, 09:41
Фото: СБУ
Правоохранители ликвидировали схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ. Задержали чиновника центра организации охраны и обороны объектов госпиталя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант оформлял в свое подразделение знакомых, которые в дальнейшем не появлялись в госучреждении и не приступали к выполнению служебных задач.

Среди его клиентов были граждане призывного возраста, которые уклонялись от мобилизации. После зачисления в оборонное ведомство эти лица фиктивно оформлялись на военную службу. При этом зарплатные карты "рабочих" находились у фигуранта, снимавшего оттуда деньги.

Задокументировано, как с мая 2022 года чиновник таким образом "заработал" 2,6 млн грн.

Во время обысков у задержанного обнаружили деньги и документацию с доказательствами схемы.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Его заключили под стражу.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме него, подозрение получили два "клиента" чиновника. Их действия квалифицировали как уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения. За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области разоблачили масштабную медицинскую схему по оформлению фиктивных групп инвалидности. Схема действовала с июня 2023 года.

СБУ задержание ВСУ Чиновник госпиталь уклонисты схема
11 февраля 2026
