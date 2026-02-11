Фото: полиция

В Днепровском районе столицы женщина тяжело ранила своего гражданского мужа во время застолья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О госпитализации потерпевшего с ножевым ранением грудной клетки полиции сообщили медики.

Как выяснили правоохранители, между парой возникла ссора: 53-летний мужчина обвинил подругу в неверности. В ответ на ревность 54-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в грудь. Потерпевший смог дойти до соседей, которые и вызвали "скорую".

Полицейские задержали нападающую на месте. Ей сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УКУ). Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

