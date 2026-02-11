На Буковине будут судить экспредседателя МСЭК и сообщницу за коррупцию при оформлении инвалидности
На Буковине завершено досудебное расследование бывшего председателя межрайонной МСЭК и его сообщницы, организовавших схему по требованию денег за установление группы инвалидности
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, они получили от потерпевшего более 9 тысяч евро за влияние на решение комиссии.
Кроме того, бывшая медработница способствовала незаконной переправке через границу военнообязанного мужчины, используя поддельные документы.
Правоохранители задокументировали два эпизода преступной деятельности:
- получение неправомерной выгоды за влияние на решение МСЭК;
- незаконную переправку лица через государственную границу.
Обвинительный акт направлен в суд. Обеим фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители ликвидировали схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ. Задержали чиновника центра организации охраны и обороны объектов этого заведения. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.