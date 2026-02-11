На Буковине будут судить экспредседателя МСЭК и сообщницу за коррупцию при оформлении инвалидности

Фото: Национальная полиция

На Буковине завершено досудебное расследование бывшего председателя межрайонной МСЭК и его сообщницы, организовавших схему по требованию денег за установление группы инвалидности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, они получили от потерпевшего более 9 тысяч евро за влияние на решение комиссии.

Кроме того, бывшая медработница способствовала незаконной переправке через границу военнообязанного мужчины, используя поддельные документы.

Правоохранители задокументировали два эпизода преступной деятельности:

получение неправомерной выгоды за влияние на решение МСЭК;

незаконную переправку лица через государственную границу.

Обвинительный акт направлен в суд. Обеим фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители ликвидировали схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ. Задержали чиновника центра организации охраны и обороны объектов этого заведения. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.