Спецпредставитель США Виткофф пообещал "скоро" приехать в Киев

Фото: president.gov.ua

Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф заявил, что в скором времени посетит украинскую столицу

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Новости. Live, передает RegioNews.

На вопрос журналистки в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, когда потенциально посетит Киев, Виткофф сказал: "Скоро".

В то же время Виткофф не уточнил точную дату визита.

Напомним, ранее Виткофф сообщил, что переговоры с украинской делегацией в Давосе были продуктивными и "все сводится к одному вопросу", который можно решить, "если обе стороны этого хотят".

В то же время, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что украинская делегация во время участия во Всемирном экономическом форуме провела ряд важных встреч.