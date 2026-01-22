13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
22 января 2026, 12:32

Спецпредставитель США Виткофф пообещал "скоро" приехать в Киев

22 января 2026, 12:32
Фото: president.gov.ua
Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф заявил, что в скором времени посетит украинскую столицу

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Новости. Live, передает RegioNews.

На вопрос журналистки в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, когда потенциально посетит Киев, Виткофф сказал: "Скоро".

В то же время Виткофф не уточнил точную дату визита.

Напомним, ранее Виткофф сообщил, что переговоры с украинской делегацией в Давосе были продуктивными и "все сводится к одному вопросу", который можно решить, "если обе стороны этого хотят".

В то же время, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что украинская делегация во время участия во Всемирном экономическом форуме провела ряд важных встреч.

