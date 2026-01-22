Спецпредставитель США Виткофф пообещал "скоро" приехать в Киев
Спецпредставитель президента США Стивен Виткофф заявил, что в скором времени посетит украинскую столицу
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Новости. Live, передает RegioNews.
На вопрос журналистки в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, когда потенциально посетит Киев, Виткофф сказал: "Скоро".
В то же время Виткофф не уточнил точную дату визита.
Напомним, ранее Виткофф сообщил, что переговоры с украинской делегацией в Давосе были продуктивными и "все сводится к одному вопросу", который можно решить, "если обе стороны этого хотят".
В то же время, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что украинская делегация во время участия во Всемирном экономическом форуме провела ряд важных встреч.
