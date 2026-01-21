Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми

Фото: СБУ

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що СБУ не надала належної реакції на депутатський запит щодо діяльності сонячних станцій, пов'язаних із екс-заступником ОП Ростиславом Шурмою

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами депутата, запит був поданий спільно з Анастасією Радіною та ще дев'ятьма колегами по парламенту.

До НАБУ запит отримав реакцію, і результати розслідування стали відомі, тоді як СБУ залишила звернення без належної уваги.

Железняк пояснив, що причиною звернення до СБУ було те, що деякі сонячні станції, пов’язані із Шурмою, продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях. За даними супутникових знімків, спершу панелі цих станцій розбирали окупанти, а згодом збирали назад для подальшої експлуатації.

Депутат наголошує, що для СБУ ці факти не стали аргументом для початку розслідування.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України",

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.