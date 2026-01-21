13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 15:01

Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми

21 січня 2026, 15:01
Фото: СБУ
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що СБУ не надала належної реакції на депутатський запит щодо діяльності сонячних станцій, пов'язаних із екс-заступником ОП Ростиславом Шурмою

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами депутата, запит був поданий спільно з Анастасією Радіною та ще дев'ятьма колегами по парламенту.

До НАБУ запит отримав реакцію, і результати розслідування стали відомі, тоді як СБУ залишила звернення без належної уваги.

Железняк пояснив, що причиною звернення до СБУ було те, що деякі сонячні станції, пов’язані із Шурмою, продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях. За даними супутникових знімків, спершу панелі цих станцій розбирали окупанти, а згодом збирали назад для подальшої експлуатації.

Депутат наголошує, що для СБУ ці факти не стали аргументом для початку розслідування.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України",

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
