Фото: из открытых источников

НАБУ расследует деятельность группы действующих депутатов, подозреваемых в систематическом получении неправомерной выгоды во время голосования в Раде

Об этом идет речь в сообщении народного депутата Украины Алексея Гончаренко, передает RegioNews.

НАБУ начало расследование нескольких действующих народных депутатов Украины. Согласно данным следствия, депутаты могли систематически извлекать неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Следственные действия проводились в помещении Комитета Совета по транспорту.

Среди фигурантов расследования - находящийся за рубежом Юрий "Юзик" Корявченков, а также Юрий Кисель, Игорь Негулевский и Евгений Пивоваров. По данным источников, Корявченков не присутствовал во время следственных действий.

НАБУ и САП сообщают, что следствие продолжается и детализированная информация по делу будет предоставлена впоследствии. Расследование касается организованной группы, которая могла действовать систематически для получения неправомерной выгоды.

Правоохранители также проверяют причастность руководителей комитетов и депутатов, участвовавших в голосованиях, ставших предметом расследования. Ситуация находится на контроле НАБУ и САП, а следственные действия продолжаются.

Напомним, сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление детективам НАБУ во время проведения следственных действий в парламенте, ограничивая им доступ со стороны Европейской площади.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Ранее сообщалось, в офисе народного депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.