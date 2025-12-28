15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
28 декабря 2025, 11:30

Успел просочиться за границу: НАБУ занялось "тяжеловесом" украинской политики Юрием "Юзиком" Корявченковым

28 декабря 2025, 11:30
Читайте також
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ расследует деятельность группы действующих депутатов, подозреваемых в систематическом получении неправомерной выгоды во время голосования в Раде

Об этом идет речь в сообщении народного депутата Украины Алексея Гончаренко, передает RegioNews.

НАБУ начало расследование нескольких действующих народных депутатов Украины. Согласно данным следствия, депутаты могли систематически извлекать неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Следственные действия проводились в помещении Комитета Совета по транспорту.

Среди фигурантов расследования - находящийся за рубежом Юрий "Юзик" Корявченков, а также Юрий Кисель, Игорь Негулевский и Евгений Пивоваров. По данным источников, Корявченков не присутствовал во время следственных действий.

НАБУ и САП сообщают, что следствие продолжается и детализированная информация по делу будет предоставлена впоследствии. Расследование касается организованной группы, которая могла действовать систематически для получения неправомерной выгоды.

Правоохранители также проверяют причастность руководителей комитетов и депутатов, участвовавших в голосованиях, ставших предметом расследования. Ситуация находится на контроле НАБУ и САП, а следственные действия продолжаются.

Напомним, НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группы из народных депутатов, на регулярной основе получавших неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Подозрения по этому резонансному делу уже объявлены нескольким депутатам от "Слуги народа", в частности Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю, а круг фигурантов может расшириться.

Напомним, сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление детективам НАБУ во время проведения следственных действий в парламенте, ограничивая им доступ со стороны Европейской площади.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Ранее сообщалось, в офисе народного депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.

НАБУ САП Верховная Рада депутат Юрий Корявченков Юзик Юрий Кисель
