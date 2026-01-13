З другої спроби: Комітет Ради підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, рішення підтримали 12 осіб. Утримався: 1 (Веніславський). Проти проголосували: 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз).

Железняк додав, що опозиція вимагала доповіді Малюка. Тим часом, голова фракції "Слуги Народу" в парламенті Давид Арахамія прямо заявив:

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде- як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", – підкреслив він.

Як відомо, у понеділок, 12 січня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не зміг звільнити Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України.

5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, у вівторок, 13 січня, Верховна Рада розгляне питання щодо звільнення та призначення керівників декількох відомств.