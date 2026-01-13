09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
07:50  13 січня
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
13 січня 2026, 10:04

З другої спроби: Комітет Ради підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

13 січня 2026, 10:04
Фото: з відкритих джерел
Комітет Верховної Ради переглянув вчорашнє рішення і підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, рішення підтримали 12 осіб. Утримався: 1 (Веніславський). Проти проголосували: 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз).

Железняк додав, що опозиція вимагала доповіді Малюка. Тим часом, голова фракції "Слуги Народу" в парламенті Давид Арахамія прямо заявив:

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде- як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", – підкреслив він.

Як відомо, у понеділок, 12 січня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не зміг звільнити Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України.

5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, у вівторок, 13 січня, Верховна Рада розгляне питання щодо звільнення та призначення керівників декількох відомств.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
