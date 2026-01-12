21:22  12 января
Зеленский уволил главу Волынской ОГА
19:33  12 января
Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах
16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
иллюстративное фото: из открытых источников
Иван Рудницкий уволен с должности председателя Волынской областной государственной администрации. Он станет заместителем председателя СБУ

Как сообщает RegioNews, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уволить Рудницкого Ивана Львовича с должности председателя Волынской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

Отметим, Иван Рудницкий – профессиональный контрразведчик, полковник СБУ с более чем 20-летним опытом работы в спецслужбе. Он прошел все должности от оперативного сотрудника до начальника Управления СБУ в Волынской области.

Напомним, 13 января Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств. В частности, будет назначен новый министр обороны Украины.

