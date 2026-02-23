"И раздается второй взрыв": звезда "Поймать Кайдаша" оказался рядом с терактом во Львове – что вспоминает актер

Фото из открытых источников

Известный украинский актер Григорий Бакланов стал свидетелем теракта во Львове. Оказалось, что он находился всего в нескольких десятках метров от места взрывов

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам актера, трагедия произошла почти под окнами гостиницы, где она находилась.

"Этой ночью во Львове - метрах в 50 от гостиницы... Видишь, как на место бежит полиция и раздается второй взрыв", - говорит Григорий Бакланов.

Он добавил, что в прошлом месяце уже был свидетелем подобного преступления. Тогда схожий теракт произошел у него под домом.

"Похожий теракт произошел месяц назад у меня под домом. Два взрыва – второй сразу на прибытие служб", - говорит актер.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Известно о 24 пострадавших. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.