Хлеб в Украине подорожал почти вдвое: что происходит с ценами

В Украине мука и хлеб значительно выросли в цене. Основными причинами называют рост расходов на сырье и энергоресурсы

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В 2024 году хлеб в Украине подорожал на 20-22 процента, а в прошлом году прибавил в стоимости еще 19-23%. Соответственно, за два года на пшеничную муку и хлеб цены выросли примерно на 40%.

В частности, цена на пшеничный хлеб высшего сорта за год выросла на 44% - до 63,5 грн/кг, на ржаной хлеб - на 45%, до 50,6 грн/кг, на батон - на 34%, до 30,9 грн/кг.

"Сейчас реальные цены продажи муки ниже декларативных на 10-15% и практически сравнялись с себестоимостью. При средней стоимости пшеницы 2 класса 10 300 грн/тонна и затратах на переработку не ниже 2500 грн/тонна рентабельность в 3% являются для мукомолей большими достижениями".

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.