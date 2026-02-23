21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
16:19  23 февраля
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 22:55

Хлеб в Украине подорожал почти вдвое: что происходит с ценами

23 февраля 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине мука и хлеб значительно выросли в цене. Основными причинами называют рост расходов на сырье и энергоресурсы

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В 2024 году хлеб в Украине подорожал на 20-22 процента, а в прошлом году прибавил в стоимости еще 19-23%. Соответственно, за два года на пшеничную муку и хлеб цены выросли примерно на 40%.

В частности, цена на пшеничный хлеб высшего сорта за год выросла на 44% - до 63,5 грн/кг, на ржаной хлеб - на 45%, до 50,6 грн/кг, на батон - на 34%, до 30,9 грн/кг.

"Сейчас реальные цены продажи муки ниже декларативных на 10-15% и практически сравнялись с себестоимостью. При средней стоимости пшеницы 2 класса 10 300 грн/тонна и затратах на переработку не ниже 2500 грн/тонна рентабельность в 3% являются для мукомолей большими достижениями".

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены хлеб подорожание
Цены на картофель растут как на дрожжах: сколько теперь платить за килограмм
23 февраля 2026, 22:25
В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит
23 февраля 2026, 21:55
Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими
10 февраля 2026, 23:35
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Певица Злата Огневич призналась, делала ли пластику
24 февраля 2026, 00:30
"И раздается второй взрыв": звезда "Поймать Кайдаша" оказался рядом с терактом во Львове – что вспоминает актер
23 февраля 2026, 23:30
"Лучи памяти" засветили над могилами павших воинов во Львове
23 февраля 2026, 22:56
В прошлом году Россия вывезла с оккупированных территорий 2 млн тонн зерна
23 февраля 2026, 22:33
Цены на картофель растут как на дрожжах: сколько теперь платить за килограмм
23 февраля 2026, 22:25
В полиции прокомментировали взрыв в Днепре
23 февраля 2026, 22:12
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
23 февраля 2026, 21:58
В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит
23 февраля 2026, 21:55
На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца
23 февраля 2026, 21:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »