Цены на картофель растут как на дрожжах: сколько теперь платить за килограмм

Фото из открытых источников

В Украине картофель только через неделю вырос в цене на 17%. Эксперты рассказали, что стало причиной удорожания

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 19 февраля производители в Украине предлагают картофель по 7-14 гривен за килограмм. Это на 17% дороже, чем на прошлой неделе. По словам производителей, сейчас запасы качественной продукции сокращаются и это влияет на стоимость.

В то же время главной причиной того, что цены на картофель продолжают расти, называют общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах. Многие производители, у которых нет мощностей для длительного хранения, завершили продажу своей продукции еще до Нового года.

По мнению аналитиков, в последние месяцы сезона вероятны массовые поставки импортного картофеля. При этом если сравнивать с прошлогодними ценами, сейчас картофель в среднем дешевле на 56%.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.